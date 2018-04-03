5 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, sahte bilgilerle engelli raporu alıp kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 44 kişinin yakalanmasına yönelik 5 ilde operasyon başlattı. 31 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, şüphelilerin sahte bilgilerle aldıkları engelli raporları ile erken emeklilik, engelli araç alımında ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı gibi engelli kişilere tanınan haklardan usulsüz yararlanarak kamuyu zarara uğrattıkları belirlenen 44 kişi için operasyon başlattı.

Bugün sabah saatlerinde İstanbul merkezli, Tokat, Edirne, Kırklareli ve Düzce'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 31 kişi gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 13 kişinin gözaltına alınması için polis ekiplerinin çalışmalar devam ediyor. Gözaltındaki 31 kişinin emniyetteki sorgusu ise sürüyor.