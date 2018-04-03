5 ilde 'FETÖ' operasyonu: 30 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen 'FETÖ' operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkan 59 kişiden 30'u gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "FETÖ" soruşturması kapsamında, "Bylcok" adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürülen aralarında doktor, avukat ve öğretmenin de bulunduğu 59 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bugün, Konya başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Muş ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü ve şüphelilerin bazılarının da mesleklerinden ihraç edildiği belirtildi.