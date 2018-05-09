5 günde 2 bin imza toplayan Vecdet Öz: Bugün 100 bini bulabiliriz

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 5 günde 2 bin 505 imza toplayan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, bugün 100 bin imzayı bulabileceğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 5 günde 2 bin 505 imza toplayan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, 1 günde 100 bin imza verilebildiğini söyledi.

Duvar'da yer alan habere göre, Öz “Umudumuz tükenmedi. 100 bin imza bir günde verilebilir” dedi.

Öz, hem CHP’nin hem de imzayı tamamlayan cumhurbaşkanı adaylarının “Artık tamam, şimdi de diğerlerine destek olun” demesi gerektiğini söyledi.

Adaylardan Meral Akşener 245 bin, Temel Karamollaoğlu 158 bin, Doğu Perinçek 93 bin, Vecdet Öz ise 2 bin 500 imza toplamış durumda.