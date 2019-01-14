5 bin ağacın yerine 553 villa!

Kuzey Ormanları'nda binlerce ağacı yok edip 553 villa yapmaya hazırlanan Kalyon İnşaat'a ve buna izin verenlere karşı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde eylem vardı.

Kuzey Ormanları Savunması ve Beykoz Kent Dayanışması, Kuzey Ormanları'nda binlerce ağacı yok edip villa yapmaya çalışan Kalyon İnşaat'a karşı eylemdeydi.

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde yapılan eylemde yapılan basın açıklamasını okuyan Selen Arıkan, "Bugün burada, 3. Havalimanı projesini de yürüten Kalyon İnşaatın yapacağı 553 villa projesine karşı toplandık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen onay kararına iptal talebiyle hazırladığımız dilekçeleri Bakanlığa iletiyoruz" dedi.

İstanbul Beykoz'da bulunan Kuzey Kirazlı Ormanı ve Güney Kirazlı Özel Ormanı olarak anılan alanın, 1995 yılında “Doğal Sit alanı” ilan edildiğini belirten Arıkan, "2017 yılında koruma derecesi düşürüldü ve inşaatın önü açıldı. Bugün Kalyon İnşaat'ın üstlendiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar planını onayladığı, toplam 2 milyon 470 bin 186 metrekarelik orman alanına 553 adet villa projesi gündemde. Proje hayata geçerse, sahil çamı, meşe, gürgen, kestane, yalancı akasya gibi türlerin bulunduğu en az 5 bin ağacın yerini villalar ve bağlantı yolları alacak" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar korunabilmiş olan Kuzey ve Güney Kirazlı ormanları ve doğal sit alanında, yapılaşmanın önünü açan bu planlar ile emsal teşkil edici biçimde orman alanı bütünlüğüne zarar verildiğini vurgulayan Arıkan, "Bölgede yapılaşmaya ilişkin alınan bu karara itirazımız var. Nazım imar planı ve uygulama imar planının iptal edilmesini talep eden dilekçelerimizi Bakanlığa iletiyoruz" diye konuştu.