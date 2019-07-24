5 ayda 724 bin kişi kara listeye alındı

Bu yılın ilk beş ayında 724 bin 831 yurttaş tüketici kredisi veya kredi kartı borcunu ödeyemediği için bankalar tarafından kara listeye alındı.

CHP’nin hazırladığı ekonomi raporuna göre bu yılın ilk beş ayında 724 bin 831 yurttaş tüketici kredisi veya kredi kartı borcunu (ya da her ikisini birden) ödeyemediği için bankalar tarafından kara listeye alındı ve icra takibi başlatıldı.

Zamanında ödenmediği için takibe alınan krediler, 23,1 milyar lira artarak 12 Temmuz 2019 itibariyle 117,2 milyar lira oldu.

Tüketicilerin bankalar ve tüketici finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 1 Ocak – 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında 6,5 milyar lira artarak 524,7 milyar lira oldu. Bu borcun 414,3 milyar lirası tüketici kredilerinden, 110,3 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor.

Vatandaşın takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu, 2,2 milyar lira daha artarak 12 Temmuz 2019 itibariyle 20,9 milyar lira oldu.