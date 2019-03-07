5 al 3 ver: Özel sağlık meslek liselerinde staj sömürüsü...

Meslek liselerinin özel sektöre devri tartışılırken, özel meslek liselerinde emek sömürüsü ve daha fazlası var...

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda meslek liselerinin özelleştirilmesinin ilk adımını attı. Türkiye’nin 81 ilinde 81 meslek lisesi "pilot okul" seçilerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) devredildi. Özelleştirmenin tüm meslek liselerini yakın vadede kapsaması bekleniyor.

Meslek Liseleri özelleştiriliyor ama Türkiye’de hali hazırda da özel meslek liseleri de mevcut. Bu liselerde ucuz işgücü olarak kullanılan meslek liseliler, tam anlamıyla bir soygun ile karşı karşıya.

Özel meslek liselerinde okuyan öğrencilerin, staj yaptıkları işyerinden aldıkları maaşı devlet karşılamıyor. Yıllık olarak liselilerin verdiği para ay ay maaş olarak geri veriliyor. Yani lisenin parası liseliye… Küçük "cep harçlıkları" dışında kazandıkları bir para bulunmuyor.

Görüştüğümüz Özel Sağlık Meslek Lisesi’nden K.S. "Öğrencileri ayak işçisi olarak görüyorlar. Bir para kaynağı gibi. 6000 lira alıyorlar, özel okula gidenler çok zenginmiş gibi. Stajyer öğrenciler üzerinden para kazanıyorlar, bir de onlardan para alıyorlar, çok saçma" dedi. Yani liseliler hem ucuz işgücü olarak kullanılıyor hem de paraları gasp ediliyor.

Önümüzdeki dönemlerde özelleştirilecek meslek liseleri için de aynı kader geçerli olacağa benziyor. Hem sömürülecekler hem de üzerine para verecekler.