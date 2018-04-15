46 Afrikalı sığınmacı Çeşme'de alıkonuldu

Çeşme'de Yunanistan'a geçmeye çalışan 46 Afrikalı sığınmacı alıkonuldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 46 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alıkonuldu.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan Saget 30 Sahil Güvenlik botu ve Çeşme Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timinin görev yaptığı KB 4309 botu, saat 07.00 sıralarında Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot belirledi.

Lastik botu müdahale ederek durduran ekipler, sığınmacıları Sahil Güvenlik botlarına alarak Çeşme iskelesine getirdi.

Suriye, Eritre, Angola, Kongo, Gabon ve Orta Afrika uyruklu olduklarını beyan eden sığınmacılar, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.