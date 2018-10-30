4,5 milyar avroluk kredi oyunu: Şeytana pabucu ters giydirdiler...

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan İstanbul Havalimanı için önemli sorular gündeme gelmeye devam ediyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'İstanbul Havalimanı Projesinin ilk 12 yılı için 342 milyon avro dış hat yolcu geliri garanti edildi dedi. Buna karşılık Sayıştay 2016 DHMİ Raporunda 12 yılda 6,3 milyar avro gelir garantisi verildi diyor. Doğruyu hangisi söylüyor?' diye sordu.

Dün açılışı yapılan İstanbul Havalimanı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Havalimanını işleten firmalara verilen garantilere ilişkin önemli bir ayrıntıya dikkat çeken CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İstanbul Havalimanı Projesinin ilk 12 yılı için 342 milyon avro dış hat yolcu geliri garanti edildi dedi. Buna karşılık Sayıştay 2016 DHMİ Raporunda 12 yılda 6,3 milyar avro gelir garantisi verildi diyor. Doğruyu hangisi söylüyor?" diye sordu.

Öztrak'ın sorusuna destek veren CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise, "İstanbul Havalimanı sözleşmesine göre Havalimanı açıldığı gün işletmeci firmalar (İGA) yıllık 1 Milyar 40 Milyon Avro kirayı peşin olarak DHMİ’ye ödemek zorunda" derken, bu kiranın ödenip ödenmediğini sordu.

Erdoğdu, "Bir ek bilgi daha... Finansman garantisi ancak dış kredilere verilebiliyor... Ancak 4,5 Milyar Avro garantiyi yerli bankalar (ağırlıklı kamu bankaları) verdi... Bu sorunu açmak için kredi kamu bankalarının yurt dışı şubelerinden verildi... Şeytana pabucu ters giydirdiler..." ifadelerini kullandı.