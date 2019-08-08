43 nolu kararname batık şirketleri devlete mi yükleyecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün çıkardığı 43 nolu kararnameye ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 'Dünkü kararnamenin amacı, başta enerji ve inşaat olmak üzere yandaş şirketleri kurtarmaktır' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, dün yayınlanan 43 nolu kararname ile TBMM’nin yetkisi gasp edilerek, yandaş şirketleri kurtarmanın yolunun açıldığını dile getirdi. Erdoğdu, “Dünkü kararnamenin amacı, başta enerji ve inşaat olmak üzere yandaş şirketleri kurtarmaktır” dedi.

ZORDAKİ YANDAŞ ŞİRKETLERİ KURTARMAK AMACIYLA...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla dün Resmî Gazete’de yayınlanan 43 sayılı kararnameyi değerlendiren Erdoğdu, kararnamenin tamamen zordaki yandaş şirketlerin borcunu vatandaşın sırtına yıkmayı amaçladığını ifade ederek şunları söyledi:

“Böyle bir öneri TBMM’ye gelse büyük itirazlarla karşılanacağını bilen AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanlığı makamı, TBMM’nin yetkisini gasp ederek, bir kararname ile kendilerince sessiz sedasız milletin vergisini, zordaki yandaş şirketlerine milletin kaynaklarını aktarmanın zeminini hazırladı. Hiçbir somut ölçüt ve kriter olmadan Cumhurbaşkanının uygun göreceği şirketlere Hazine ve Maliye Bakanlığı iştirak edecek. Böylece evine ekmek götüremeyen, o batık şirketlerin yaptığı lüks konutların, rezidansların önünden bile geçemeyecek vatandaşlar, o konutların finansmanını sağlamış olacak.”

Kararname ile bankaların elinde biriken ipotek yükünün tahvil türünden ikincil piyasalarda yeniden para ve krediye çevrilebilmesi amacıyla, “İpotek Finansmanı Kurumu” kurulacağını da belirten Erdoğdu, inşaatçıların plansızlığı neticesinde ortaya çıkan krizin faturasının vatandaşın sırtına yükleneceğini dile getirdi.

'BUNUN SONU FELAKETTİR'

Kararname ile devletin planlama geleneğinin de tasfiye edildiğini, Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün de izleme ve kontrol yetki ve görevlerinin de elinden alındığını ifade eden Erdoğdu şu görüşleri dile getirdi:

“Oysa iktidar plansızlık nedeniyle inşaata bu kadar büyük yatırımlar yaptı ve yapılmasını teşvik etti. Bu plansızlığın neticesinde de ülke büyük bir krizin içine girdi. Yapılması gereken tam tersine planlamaya daha çok önem vermektir. Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün yetki ve görevlerinin alınmasıyla devletin birimleri arasında bilgi alışverişi olmadığı gibi kontrol ve denetim mekanizması da olmayacak. Yani devletin bir biriminin yaptığını diğer birim bilmeyecek. Devlet adeta hücre tipi yapılanmaya doğru gidiyor. Devlette böyle şey olmaz. Bunun sonu felakettir.”