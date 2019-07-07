41 milyon liralık hastane inşaatı çürümeye terk edildi

41 milyon 850 bin lira ihale bedeliyle yapımına başlanan Muğla Bodrum Devlet Hastanesi’nin inşaatında bir yıldır tek bir çivi bile çakılmadı, inşaat çürümeye terk edildi.

2017 yılında 41 milyon 850 bin lira ihale bedeli karşılığında yapımına başlanan Muğla Bodrum Devlet Hastanesi'nin kaba inşaatı bitti ancak son bir yıldan bu yana tek bir çivi bile çakılmadı.

İhaleyi alan yüklenici firma yetkilileri firmalarının tasfiye edildiği için inşaata devam edilemediğini açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimliği konuyla ilgili bilgisi olmadığını duyururken, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri “İnşaat durmadı, TOKİ devam ediyor” şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu açıklamaya rağmen bir yıldır inşaatta tek bir çivi bile çakılmadı.