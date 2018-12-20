40. yıldönümünde Alma Ata Bildirgesi: Sosyalizm hastalıkların yok edilmesi demekti

Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu, Alma Ata Bildirgesi’nin 40’ıncı yılında düzenlediği toplantıda, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Dr. Akif Akalın ve Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış'ın sunumlarıyla 'herkes için sağlık hakkı'nı konuştu.

Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu, Alma Ata Bildirgesi’nin 40’ıncı yılında düzenlediği toplantıda “herkes için sağlık hakkı”nı tartıştı.

Prof. Dr. Erhan Nalçacı’nın moderatörlüğündeki “40. Yıldönümünde Alma Ata Bildirgesi” başlıklı toplantıda, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Dr. Akif Akalın ve Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış birer konuşma yaptı.

Eylül 1978’te Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dönemin sosyalist Kazakistanı’nın başkenti Alma Ata’da, 134 ülkeden temsilcilerin katıldığı “Birincil Sağlık Bakımı Konferansı” düzenlemiş, konferans sonunda Alma Ata Bildirgesi yayımlanmıştı. Bildirge, “2000 yılında herkese sağlık” hedeflerine erişmenin yolunun “birincil sağlık bakımından” geçtiğini söylüyor, en yüksek sağlık düzeyine erişmenin, sosyal ve ekonomik alanların dönüşümüyle mümkün olduğunu vurguluyordu.

Bundan 40 yıl sonra, geçtiğimiz 25 Ekim’de ise, kapitalist Kazakistan’ın başkenti Astana’da DSÖ, UNICEF ve Kazakistan Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir konferans düzenleyerek bir sonuç bildirgesi yayınladı. Bildirgedeki alt başlıklardan biri; “Alma Ata’dan herkese sağlık sigortası kapsamına ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğru” diyordu. Sosyalizmin güçlü olduğu bir dünyanın “herkes için sağlık hakkı” sloganından 40 yıl sonra, kapitalist dünya ve onun sağlık örgütleri ancak “sağlık sigortası” önerebiliyordu.

‘SOSYALİZM İNSANLIĞIN BAŞ BELASI HASTALIKLARIN YOK EDİLMESİ DEMEKTİ’

Konuşmacı Akif Akalın, sosyalistlerin sağlığın sosyal ve ekonomik sorunlardan ayrılamayacağı, hastalıkların esas nedeninin kapitalist sömürü ve kötü çalışma koşulları olduğu tezinin karşısında, kapitalist dünyanın sözcülerinin DSÖ’de “burası politika yeri değil” yaklaşımını tercih ettiğini belirtti.

Bu tercih nedeniyle kapitalist sağlık programlarının başarısızlığa mahkum olduğunun defalarca sınanarak doğrulandığını aktaran Akalın, Sovyetler Birliği’nin çiçek, çocuk felci, sıtma eredikasyonu (yok edilmesi) programlarının çarpıcı başarısının, sosyalizmin prestijini keskin biçimde artırdığını, anlattı.

Örneğin Küba’da, devrimden sonraki 2 yıl içinde çocuk felci yok edilir, sıtma hastalığı ortadan kaldırılırken, DSÖ’nün sıtmayla mücadele programında ilaçlara 2 yıl içinde direnç gelişiyor; örgüt, ABD belirleniminde geliştirdiği sağlık programlarını başarısız olmaları nedeniyle iptal etmekten başka çare bulamıyordu.

Akalın, Sovyetler Birliği’nin Moskova’daki Patrice Lumumba Üniversitesinde yoksul ülkelerden gelen emekçi çocuklarını yetiştirdiğini, bu gençlerin içlerinde hekim olduktan sonra ülkelerinde sağlık bakanlığı yapanlar olduğunu, böylelikle sosyalizmin öğretilerinin üçüncü dünyaya taşındığını aktardı.

Sosyalizmin dünyada böyle bir atmosfer yarattığı yıllarda yayınlanan Alma Ata Bildirgesi’nin “anti–emperyalist” ve “anti–sömürgeci” bir karakter taşıdığının da altını çizen Akalın, sağlıkta eşitsizliklerin giderilmesi ve herkese sağlık için, geri bıraktırılmış ülkelerde birincil sağlık bakımını geliştirmek adına acil ulusal ve uluslararası eylem çağrısı yapıldığını anlattı.

‘HERKES İÇİN SAĞLIK HAKKI TALEBİNDEN VAZGEÇEMEYİZ’

Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış ise, Alma Ata’dan 40 yıl sonra yayınlanan Astana Bildirgesinin, açık bir geri adım olduğunu vurguladı.

Bildirgede bireylerin güçlendirildiği ve kendi sağlıklarını sürdürmek için teşvik vaadinin olduğunu söyleyen Özvarış, halk sağlığı için “devletin katılımı” rolünün görmezden gelindiğini, sağlığın belirleyenlerinin iyileştirilmesinin bir hak ve ödev olduğunun üstünün örtüldüğünü aktardı. Özvarış; “özel sektör” ifadesinin yer aldığı bildirgenin, sağlığın “satılabilir” bir metaya dönüşmesini normalleştirdiğini belirtti.

Astana Bildirgesindeki “geleneksel tıbbın teşviği” maddesinin şüphe uyandırıcı olduğunu ekleyen Özvarış, hacamat, sülük gibi hiçbir bilimsel yararı olmadığı defalarca kanıtlanan gerici uygulamalara göz kırpıldığını vurguladı.

Özvarış, “herkes için sağlık hakkı” talebinden vazgeçilemeyeceğini ancak bunun sağlığın belirleyenlerini iyileştirme mücadelesinden ayrılamayacağını söylerken; “Öğrencilerimize bunu anlatmaya devam edeceğiz, elimizden geleni yapmak zorundayız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

‘DEVRİMLER ÖNCE SAĞLIĞI İYİLEŞTİRİR, KARŞI DEVRİMLER BOZAR’

Buluşmanın sonunda Akalın, devrimlerin önce sağlığı iyileştirdiğini, karşı devrimlerin ise önce sağlığı bozduğuna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Şili’de iktidara gelen August Pinochet’in ilk icraatının çocuklara verilen günlük sütü kesmek olduğunu anımsatan Akalın, “herkes için sağlık hakkı”nın sömürüsüz, savaşsız ve eşitlikçi bir dünya dışında mümkün olmadığını vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.

Geçtiğimiz günlerde Brezilya’da iktidara gelen faşist Jair Bolsonaro’nun ilk hamlesi, ülkede ücretsiz sağlık hizmeti sunan binlerce Kübalı doktoru hedef almak olmuştu. Bolsonaro Kübalı doktorlar için; "Onların gerçekten doktor olduklarına ve bu kabiliyetlere sahip olduklarına dair bir kanıtımız yok" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu’nun düzenlediği buluşma, sağlık alanında eğitim alan öğrencilerin ve sağlık emekçilerinin soru ve yorumlarıyla son buldu.