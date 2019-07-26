40 milyon liralık lüks araçlar Emniyetin bahçesinde

Yurt dışından kaçak yollarla getirilen lüks araçları sahte belgelerle tescil ettiren bir gruba yönelik 8 ilde operasyon yapıldı.

Yurda kaçak yollarla lüks araç sokan bir gruba yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken değeri 40 milyon olduğu belirtilen 19 lüks araca el konuldu. Araçların sergilendiği emniyet müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü.

Sözcü'nün haberine göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Lüks otomobil kaçakçılığı” soruşturması ile ilgili İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 gün önce İstanbul merkezli Van, Adana, Ankara, Kocaeli, Ağrı, Çanakkale ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

ARAÇLARIN YURT DIŞINDA ÇALINTI KAYDI ÇIKTI

Ele geçirilen araçlardan bazılarının, İnterpol üzerinden çalıntı kaydı olduğu öğrenildi. Bazı araçların, kısmen ya da hiç vergi ödenmeden ülkeye getirildiği belirlendi.

Araçların sergilendiği emniyet müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü.

Lüks araçların şase numaralarında küçük değişiklikler yapıldığı, sahte evraklara da bu şekilde kaydedildikleri öğrenildi.

İddiaya göre, şebeke üyeleri bu yöntemle elde ettiği gerçek ruhsatla trafik kontrollerinde sorun yaşamadı. Polis kontrollerinden de rahatça geçildi. Sadece detaylı incelemelerde araçlarla evraklar arasından uyumsuzluk belirlenebildiği belirtildi.