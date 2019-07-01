4 yılda en az 369 sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezi verilerine göre, 16 Ağustos 2015- 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında toplam 11 il ve en az 51 ilçede tespit edilebilen en az 369 resmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, 16 Ağustos 2015- 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Açıklanan verilere göre, sokağa çıkma yasaklarının başladığı ilk gün olan 16 Ağustos 2015 tarihinden itibaren toplam 11 il ve en az 51 ilçede tespit edilebilen en az 369 resmi sokağa ilan edildi.

DİYARBAKIR EN ÇOK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN ŞEHİR

4 yıllık zaman diliminde 214 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilen Diyarbakır, en fazla yasağın uygulandığı kent oldu. Diyarbakır'ı sırasıyla 54 yasakla Mardin, 23 yasakla Hakkari, 26 yasakla Bitlis, 13 yasakla Şırnak, 11 yasakla Siirt, 7 yasakla Muş, 7 yasakla Bingöl, 6 yasakla Dersim , 6 yasakla Batman izledi.

2019 yılında ise Bitlis, Diyarbakır ve Siirt'te 18 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Açıklanan verilere göre, en az 1 milyon 809 bin kişi çeşitli hak ihlallerine uğradı.