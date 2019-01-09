4. sınıf öğrencisi 17 çocuğa cinsel istismar!

Bir ilkokulda, 4. sınıf öğrencisi 17 çocuğa öğretmenleri tarafından cinsel istismar uygulandığı ortaya çıktı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, bir ilkokulda, 4. sınıf öğrencisi 17 çocuğa öğretmenleri tarafından cinsel istismar uygulandığını açıkladı.

Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuşan Güllü, "Bir ilkokulda, 4. sınıf kız çocuklarına öğretmenleri tarafından sınıfta yapıldığı iddia edilen cinsel istismar. 2018 yılının felaketi açıkçası! Başka kelime bulamıyorum tarif etmeye... Pek çok vaka dinledik, ama böylesini ne gördük ne işittik. Arkadaşlarımla buluşup bu istismarın ayrıntılarını öğrenmeye başladığımızda şahsen ben kanımın beynime doğru çekildiğini, başımın alev aldığını hissettim. Sonlara doğru anlatan arkadaşımın ağladığını fark ettim. 'Dur' dedim, çünkü derin bir nefes almam gerekiyordu, insana tansiyon ilacı aldıracak kadar vahim bir olay iddiasıyla karşı karşıyayız" dedi.

Olayın nasıl ortaya çıktığını da anlatan Güllü, "17 kız çocuğunun ailesi savcılığa başvuruyor. 50’li yaşlardaki erkek öğretmen, söz konusu okulda 2009-2010 yılından beri öğretmenlik yapıyor. İstismara maruz kaldığı iddia edilen çocuklar, birinci sınıftan itibaren okuttuğu çocuklar. 9-10 yaşlardaki çocukların cinsel deneyimi olamayacağı için ifadeleri ve tasvirleriyle durumun vahameti ortaya çıkmış. Aileler de şikâyette bulunmuş. Çocukların maruz kaldığı istismar akıl alır gibi değil!" diye konuştu.

Güllü, istismarcının 7 Ocak 2019'da tutuklandığını açıkladı.