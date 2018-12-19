4. Murat'tan sonra Mevlana’nın mezarını gören ilk isim Erdoğan oldu: Hiç de hoş hatırlanmıyor

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Mevlana'nın asıl kabrinin girişini 4. Murat'tan sonra gören ilk liderin, Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.

Murat Bardakçı, "Mevlânâ'nın asıl kabrinin girişini Dördüncü Murad'dan sonra gören ilk devlet başkanı Erdoğan oldu" başlığıyla yayımlanan yazısında "Önceki gün 'Şeb-i Arus', yani Hazreti Mevlânâ'nın vefatının 745. yıldönümü idi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devlet protokolünün üst düzeyi bu münasebetle Konya'ya gittiler; Konya'da toplantılar yapıldı ve semâlar edildi" dedi.

"Gazeteler ile TV'ler Cumhurbaşkanı'nın Konya'da yaptığı konuşmalardan ve akşam yapılan semâdan bahsederleren benim dikkatimi Erdoğan'ın "Huzûr"u, yani Mevlânâ Müzesi'ni ziyareti sırasında alınmış bir fotoğraf çekti" diyen Bardakçı, şöyle devam etti:

Fotoğrafta üzeri eskilikten neredeyse silinmiş renkli motiflerle süslü taş bir kapak görünüyor, bir görevli kapak hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bilgi veriyordu. Bu kapak, Kanunî Sultan Süleyman zamanında Mevlânâ'nın mezar odasının önüne inşa edilmiş duvara uzanan merdivenin üzerindeki kapaktı, fotoğrafı zannedersem ilk defa yayınlanıyordu ve Tayyip Erdoğan'dan önce bir başka devlet başkanı bu kapağı 1638'de, yani bundan tam 380 sene önce görmüştü. Sözünü ettiğim 'devlet başkanı' 17. asrın meşhur hükümdarı Dördüncü Murad idi ve padişah ile mezar odasına inen merdivenin üzerindeki kapak hakkında Mevlevîler arasında yaygın ama hoş olmayan bir söylenti vardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Dördüncü Murad'ın Mevlevîlik tarihinde hiç de hoş şekilde hatırlanmayan ziyaretinden tam 380 sene sonra geçen pazartesi günü yaptığı ziyaret sırasında çekilmiş bazı fotoğraflara burada yer veriyorum. Bu fotoğrafların aksettirdiği sanatın inceliğine ve Mevlânâ'nın mezar odasına girilmemesi için örülen duvara inen merdivenin üzerine Kanunî Süleyman tarafından konulduğu söylenen işlemeleri silinmeye yüz tutmuş taş kapağa dikkatle bakın.