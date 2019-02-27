4 milyon avro dolandırılan İnan Kıraç'tan açıklama

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian olduğunu iddia eden kişi ya da kişilerin çok sayıda kişiyi milyonlarca avro dolandırdığı ortaya çıkarken, bu isimlerden biri de İnan Kıraç oldu. 4 milyon avro dolandırılan Kıraç, parasının izini Çin'de bulduğunu söyledi.

Fransa sınırlarını aşan ve 40 ülkede 150 kadar kişiyi kapsayan dolandırıcılık organizasyonunun "mağdurları" arasında Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç da bulunuyor. Kıraç'ın 4.1 milyon avro dolandırılırken, Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'e açıklamada bulundu. Özkök, İnan Kıraç ile yaşadığı diyaloğu anlattı: "Önceki akşam Vehbi Koç ödül töreninde İnan Kıraç’a rastladım. Fransa’da organize olmuş bir çete tarafından dolandırıldığını okumuştum. “Geçmiş olsun” dedim. Kıraç tamamen insani nedenlerle kendinden istenen 4.1 milyon Euro’yu ödemiş. “Ancak paranın bir Çin bankasına yatırılması istenince şüphelendim. Buradaki Fransa büyükelçiliğini arayınca iş ortaya çıktı” diyor. Neyse para hâlâ o Çin bankasındaymış. Ancak bloke edilmiş. Olayla ilgili araştırma tamamlanınca İnan Kıraç’a iade edilecekmiş. Yine de ucuz atlatmış. Çünkü Uzakdoğu’daki bu tür dolandırıcılık olaylarında genellikle para daha o gün, Makao kumarhanelerinin birine giriyor ve orada buharlaşıyor, izi kayboluyor."