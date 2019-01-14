4 katlı binanın '5. katında', olmayan binada ve boş binada seçmen kayıtları çıktı

Doğu'da birçok ilde sahte seçmen kayıtlarının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da da birçok ilçede sahte kayıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Seçmen listelerinin askıya çıkması ile ortaya çıkan sahte seçmen kayıtlarına yenileri eklendi. Beyoğlu Cihangir Havyar Sokakta 4 katlı bir binanın olmayan 5’inci katı ile Cihangir’deki bir taksi durağında gösterilen binada sahte seçmen kayıtlarına rastlanırken; Selimiye Şerif Kuyusu Sokak’ta üç bloklu boş bir binada ise 43 sahte seçmen tespit edildi.

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın haberine göre, Beyoğlu İlçesine bağlı Cihangir’deki Havyar Sokak 48 numarada yaşayan bir apartman sakini, oturma kağıdını İstanbul’a taşımak için mahalle muhtarlığına giderek evrak talebinde bulundu. Evrak işlemleri sırasında mahalle muhtarı, apartman sakinine “Sizin apartmanınızdaki 5’inci kattaki daire de bir kadın oturuyor ama gelmiyor, bulamıyorum. Karşılaştınız mı” diye sordu. Muhtarın sorusu karşısında şaşıran apartman sakini de “Bizim apartmanımızda 5’inci kat yok. Bir yanlışlık var” dedi. Muhtarın seçmenin bilgilerini kendisine gösterdiğini anlatan apartman sakini, “Apartmanımıza kaydedilen kadının kağıtları nüfus müdürlüğünden geliyor. Nüfustan geldiği için muhtar da haliyle kaydediyor. Görünen 5’inci katta böyle birinin adı var. Ama apartmanda böyle bir daire yok” ifadelerini kullandı. Nüfus müdürlüğünü arayarak karşılaştığı olayı anlattığını söyleyen apartman sakini, nüfus müdürlüğünden ‘Bizim bir ilgimiz yok’ cevabını aldığını belirterek, “Tüm olay belediyede dönüyor. Orada nüfus kaydı oluyor. Seçmen olmayan seçmenler kütüğe giriyor. Oy verileceği zaman adlarına oy kullanılıyor. Bu hepimize haksızlık. Hiç olmayan seçmenler oy veriyor” diye konuştu. Apartman sakin, Cihangir’deki bir taksi durağının bulunduğu alanda da nüfus kayıtlarında olmayan bir binanın gösterildiği ve olmayan ailelerin seçmen yazıldığını söyledi.

BOŞ BİNADA 43 KİŞİ

Üsküdar Selimiye Mahallesi Şerif Kuyusu Sokak’ta inşaatı süren ve boş olan bir binada ise 43 sahte seçmene rastlandı. CHP Üsküdar Belediye Başkan aday adayı avukat Onur Cingil’in ortaya çıkardığı seçmen listesinde kapı numarası 69/1 olan binanın 10.’uncu dairesinde 10 kişi, 69/2 kapı numaralı blok daire 9’da 20 kişi, 69/3 nolu blokta ise daire 1’de 4 kişi, daire 10’da ise 9 kişi tespit edildi.

Aynı daire de gözüken seçmenlerin farklı soy isimler taşıdığını söyleyen Cingil, “Bu alanda 1 yılı aşkın bir zamandır inşaat var. Seçmen listelerinin incelenmesi sonucu sadece bu inşaatta toplamda 43 sahte seçmen tespit edildi. Bu da diğer seçmen olayları gibi benzer bir hayali seçmen, seçim hilesi olayı” dedi. AKP’nin seçimleri kazanmak için inşaatlara, boş alanlara ve yıkılan yerlere sahte seçmenler yazdırdığını öne süren Cingil, “Üsküdar’da 90-100 metrekarelik dairelerde 10’larca insan kalıyor görünüyor, bunların bir çoğunda soyadlar da farklı. Bunlar tespit edildikçe itirazlar yapılıyor. Yurttaşlarımızın duyarlılığı sayesinde bu seçmenlerin tümünün kaydı dondurulacak. Anılan soyadlar tüm mahallelere dağıtılmış. Görünen sadece bir inşaattaki durum” ifadelerini kullandı.