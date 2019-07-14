4 bin nüfuslu ilçenin 29 milyon lira borcu var!

Yerel seçim sonucunda AKP’den MHP’ye geçen Sivrice Belediyesi’nin 29 milyon lira borçlu olduğu ortaya çıktı. MHP’li başkan Turgay Gündoğan, belediyenin borç batağında olduğunu, ödemelerinin ise mümkün olmadığını söyledi.

Yerel seçimlerde MHP’ye geçen Elazığ’ın ilçesi Sivrice Belediyesi'nin 29 milyon TL borcu olduğu ortaya çıktı. Belediyeyi AKP'den devralan MHP’li Turgay Gündoğan 4 bin nüfuslu ilçenin borç batağında olduğunu borçların ağırlığını kamuya ait borçların oluşturduğunu söyledi.

'ÖDEME ŞANSIMIZ YOK'

Gündoğan, “4 bin nüfuslu bir ilçe belediyesinin kalkıp da böyle bir borcu ödeyebilmesi mümkün olmayan bir şey. Biz burada ne yaparsak yapalım bu borcu ödeme şansımız yok. Personel alacakları konusunda imkânlarımız elverdikçe öderiz, dışarıdaki firmalara olan borçlarımız imkânlarımız dahilinde öderiz ama başkan 29 milyon borcu kapatacak mısınız diye soracak olursanız, bunu kapatmamız mümkün değil. Benim kalkıp bu borcu kapatacağım diye bir iddiada bulunmam akla ziyan bir cevap olur'' diye konuştu.