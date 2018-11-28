4 askerin yaşamını yitirdiği helikoptere ilişkin karar verildi

Sancaktepe'de düşen askeri helikopter UH-1'lerin 2020 yılında TSK envanterinden tamamen çıkarılması planlanıyor.

ABD'nin Vietnam saldırılarının simgelerinden biri olan UH-1 tipi helikopterin İstanbul Sancaktepe'de düşüp 4 askerin yaşamını yitirmesine neden olmasının ardından TSK'dan konuya ilişkin yeni bir karar geldi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, TSK'nın helikopter filosunda görev alacak genç pilotların eğitimi ve pilot adaylarının tecrübe uçuşlarını yaptığı UH-1 helikopterlerinin 2020 yılında TSK envanterinden tamamen çıkarılması planlanıyor.

UH-1'lerin envanterden çıkarılması sonrası Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından yapılan T-625 Genel Maksat Helikopteri ile Sikorski'lerin tam olarak devreye girip eğitim helikopteri olarak kullanılmaya başlanması hedefleniyor.