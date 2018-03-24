4-6 yaş grubu Kuran kurslarında 100 binden fazla çocuk var!

Türkiye'de henüz okuma yazma bile bilmeyen, ilkokula başlamamış 100 binden fazla çocuğun Kuran kursuna gönderildiği ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de 4-6 yaş grubu Kuran kurslarında 100 binden fazla çocuk olduğunu açıkladı.

Türkiye'de henüz okuma yazma bile bilmeyen, ilkokula başlamamış 100 binden fazla çocuğun Kuran kursuna gönderildiği ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı konuşmada, Türkiye'de 4-6 yaş grubu Kuran kurslarında 100 binden fazla çocuk olduğunu açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya'da sabah namazının ardından şöyle konuştu:

"Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 4-6 yaş grubu Kuran kursları açtık. Elhamdülillah şu anda 100 bin üzerinden öğrencimiz var Türkiye genelinde. Ne öğretiyoruz bu çocuklarımıza? Değerler eğitimi veriyoruz, değerlerimizi öğretiyoruz. Okul öncesi eğitim yok mu? Dünyanın her yerinde var, Türkiye'de de var. 3 yaşında başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın açtığı okullar var. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz de 4-5-6 yaşındaki çocuklarla ilgili Kuran kursları açıyoruz. Orada 'Rabbin kim? Peygamberin kim? Bizi kim yarattı?'... Bunları küçük yaşlarda öğretmemiz gerekiyor. Dürüstlük, yalan söylemenin büyük bir yanlış, günah olduğu, doğruluktan ayrılmamak gerektiği, emanete ihanet etmemek gerektiğini öğretiyoruz."