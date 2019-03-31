38 ilde seçimin kazananları belli oldu

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kimi illerin sonucu kesinleşti. Resmi olmayan sonuçlara göre 35 ilde kimin kazandığı belli oldu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre bazı illerde kazanan adaylar belli oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre, sonuçları belli olan iller:

Dersim Belediye Başkanlığını, TKP adayı Fatih Maçoğlu kazandı.

İzmir Belediye Başkanlığını, CHP adayı Tunç Soyer kazandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Mehmet Zeybek kazandı.

Ağrı’da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri AKP Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan kazandı.

Ardahan'da resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Belediye Başkan adayı Faruk Demir, başkan seçildi.

Bitlis Belediye Başkanlığını, AKP adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.

Bilecik'te Millet İttifakı adayı CHP’li Semih Şahin, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı. Mevcut belediye başkanı ve Cumhur İttifakı adayı AKP'li Nihat Can ise ikinci sırada yer aldı.

Bingöl'de Belediye Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AKP'nin adayı Erdal Arıkan kazandı.

Artvin Belediye Başkanlığını, CHP adayı Demirhan Elçin kazandı.

Düzce Belediye Başkanlığını, AKP adayı Faruk Özlü kazandı.

Elazığ Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Şahin Şerifoğulları kazandı.

Erzincan Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Bekir Aksun kazandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AKP adayı Mehmet Sekmen kazandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Fatma Şahin yeniden seçildi.

Giresun Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Aytekin Şenlikoğlu kazandı.

Gümüşhane'de belediye başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Ercan Çimen kazandı.

Iğdır Belediye Başkanlığını, MHP adayı İsa Yaşar Tezel kazandı.

İstanbul Adalar Belediye Başkanı resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Erdem Gül oldu.

Karabük Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Rafet Vergili kazandı.

Karaman Belediye Başkanlığını, MHP adayı Savaş Kalaycı kazandı.

Kırıkkale Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Mehmet Saygılı kazandı.

Kırşehir Belediye Başkanlığını, CHP adayı Selahattin Ekicioğlu kazandı.

Kilis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Mehmet Abdi Bulut kazandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AKP adayı Uğur İbrahim Altay kazandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Selahattin Gürkan kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Rasim Arı kazandı.

Niğde'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AKP'li Emrah Özdemir, resmi olmayan sonuçlara göre yeni belediye başkanı oldu.

Uşak Belediye Başkanlığını, AKP adayı Mehmet Çakın kazandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İtifakı adayı AKP'li Mehmet Hilmi Güler kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AKP adayı Ekrem Yüce kazandı.

Siirt Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Berivan Helen Işık kazandı.

Sinop Belediye Başkanlığını, CHP adayı Barış Ayhan kazandı.

Sivas Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Hilmi Bilgin kazandı.

Şırnak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AKP'nin adayı Mehmet Yarka kazandı.

Tokat Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre, oyların çoğunluğunu elde eden AKP adayı Eyüp Eroğlu kazandı.

Rize'de belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı adayı AKP'li Rahmi Metin kazandı.

Zonguldak Belediye Başkanlığını, AKP adayı Ömer Selim Alan kazandı.