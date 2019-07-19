3,7 km yavaşladık, 6 TL zarardayız...

İstanbul trafiğinin son 5 yıllık verilerini analiz eden akademisyenlerin hazırladığı rapora göre, 2019 yılında bir önceki yıla oranla hız ortalaması 3,7 kilometre yavaşladı.

Bahçeşehir, Dokuz Eylül ve Yeditepe üniversitelerinden akademisyenler, İstanbul trafiğini 5 yıl boyunca izleyip hareketlilik haritasını raporladı.

“İstanbul Trafik Otoritmi” isimli bu rapor 4 bin kilometrelik şehir içi yol ağı üzerindeki sürüş hızlarını, yoğunlukları, gecikme ve kayıpları ele alıyor.

SAATTE 5 KİLOMETRE KAYIP

Rapora göre her gün trafikte 70 dakika kaybediyoruz ve bunun yakıt maliyeti sabah 19.68, öğlen 15.71 lira iken akşam 25.14 TL seviyelerine yükseliyor.

Kayıbın saatte 5 kilometre olduğu belirtildi.

3,7 KM YAVAŞLADIK, 6 TL ZARARDAYIZ

Çalışmanın 2018 sonuçlarına göre geçen yıl araç yoğunluğu nedeniyle kent genelindeki, hız ortalaması 3,7 km yavaşladı. İstanbul’un 120 farklı ana arterinde sabah ve akşam saatlerinde ölçülen trafik verilerine göre, yoğunluk nedeniyle araç başına en düşük akaryakıt zararı 6 lira oldu.

Rapora göre 2017’de İstanbul trafiğinde ortalama sürüş hızı saate 32.8 km iken, aynı rotalar, aynı zaman dilimlerinde 2018’de 29.1 km hıza geriledi. İstanbullu sürücüler, bir önceki yıl aynı sürede varacağı yerden 3,7 km daha geride kaldı. İstanbul trafiğinde hareket edenlerin bir önceki yılda aynı süre içerisinde aldıkları mesafe ise 4 km daha azaldı.