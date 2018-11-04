366 firmanın 6 bin 399 ürününde haksız fiyat artışı tespit edildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 366 firmanın 6 bin 399 ürününde haksız fiyat artışı tespit ettiklerini belirterek, 'Hemen ceza kesmiyoruz, kendilerinden savunma istiyoruz. Savunma, kurul tarafından inceleniyor, haksız bulunursa ceza uyguluyoruz' dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla 81 ilde ticaret il müdürlükleri kanalıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Alo 175’e 48 bin civarında şikayet geldi. Şu ana kadar biz 5 bin 743 firmadan 81 bin 666 ürün denetledik ve 366 firmanın 6 bin 399 ürününde haksız fiyat artışı tespit ettik” dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı’nda bir araya geldiği ekonomi muhabirlerine, bakanlığın faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'FİRMALARI RAHATSIZ ETMEDEN...'

"Firmaları da rahatsız etmeden, halktan gelen şikayetleri de değerlendirerek" denetlemelerde bulunduklarını anlatan Pekcan, “366 firmanın 6 bin 399 ürününde haksız fiyat artışı tespit ettik. Hemen ceza kesmiyoruz, kendilerinden savunma istiyoruz. Savunma, kurul tarafından inceleniyor, haksız bulunursa ceza uyguluyoruz. İncelemeler halen devam ediyor, süreç işliyor. İş dünyasından gelen biri olarak serbest piyasa ekonomisine inanıyorum ama bu süreçte buna ihtiyaç vardı. Sonra inşallah her şey biraz daha yoluna girince, onu da kaldıracağız” dedi.

Pekcan, denetimler sayesinde fiyatların daha da aşağı inmesini beklediğini söyledi.