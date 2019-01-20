3,6 kilo altın ile yurtdışına çıkarken yakalanan Sami Boydak serbest bırakıldı

'FETÖ' soruşturması kapsamında 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve bugün 3,6 kilo altın ile yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalanan Sami Boydak serbest bırakıldı.

"FETÖ soruşturması" kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan ve yurtdışına çıkarken yakalanan Sami Boydak, adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Tutuksuz yargılanan Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın kuzeni Sami Boydak, bugün “umreye gitmek” isterken Kayseri Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Sami Boydak’ın üzerinde yapılan aramada, ağırlığı yaklaşık 3 kilo 600 gram gelen bin 59 çeyrek, 220 yarım, 138 tam, 8 gram altın ile 40 bin liralık çek ve 200 bin liralık senet bulunmuştu.