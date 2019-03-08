3200 yıllık 'Karabel' kabartmasını parçaladılar!

İzmir’de M.Ö. 1200 yıllarından kaldığı bilinen Hitit dönemi eseri ‘Karabel’ kaya kabartması defineciler tarafından delme aletiyle parçalandı.

Anadolu tarihinin 3200 yıllık en önemli Hitit kabartması artık yok. Arkeofili’den Erman Ertuğrul kabartmanın defineciler tarafından tahrip edildiğini önceki gün duyurdu.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, kabartmanın altında hazine olacağını düşünen defineciler, hilti türü delme aletleriyle kabartmayı parçaladı. Kabartma daha önce defalarca saldırıya uğramış, arkeolog Nezih Başgelen 2016 yılında üzerine asit dökülerek kabartmanın eritilmeye çalışıldığını fotoğraflarla ortaya koymuş ve bakanlıktan eserin koruma altına alınmasını istemişti.

İzmir, Kemalpaşa-Torbalı yolundaki Karabel geçidinde bir tepenin güneye bakan yamacında bulunan ‘Karabel’ kaya kabartması, yaklaşık 2.5 metreye 1.5 metre boyutlarında bir niş içine işlenmiş. Batı Anadolu’nun en önemli ve dünyaca bilinen kabartmasında sol elinde bir mızrak sağ elinde bir yay tutan bir erkek figür resmedilir. Figürün başı ile mızrağı arasındaki alanda zorlukla görülebilen Luvice bir yazıt vardır. Yazıtın en tatminkâr tercümesi 1998 yılında David Hawkins tarafından şu şekilde verilmişti: “Mira (ülkesi) kralı Tarkasnava, Mira ülkesi kralı Alantalli’nin (oğlu), Mira ülkesi kralı ...’nin torunu.”