31 Mart yerel seçimleri için 32 ilde oy verme işlemi başladı. Kalan illerde oy verme işlemi saat 08.00'da başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi başladı.

Bu illerde oy verme işlemi 16.00'da sona erecek.

Diğer illerde ise oy kullanma süreci 08.00'de başlayacak, 17.00'de sona erecek.