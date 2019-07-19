31 Mart gecesi Anadolu Ajansı'nda neler oldu? Veri yalanı ortaya çıktı

31 Mart seçimlerinde veri girişini saatler boyunca durduran Anadolu Ajansı, bunun gerekçesi olarak YSK'nin veri girişini durdurmasını göstermişti. Oysa hem YSK hem de AA'nın gerçekleri söylemediği bir kez daha ortaya çıktı

Gazeteci Serdar Akinan ve Adnan Bulut’un kaleme aldığı “Mazbata” Halk Kitabevi tarafından yayımlandı.

Kitapta, 31 Mart Yerel Seçimlerinde veri akışını kesen ve skandala imza atan Anadolu Ajansı’nda (AA) yaşananları ve gecenin perde arkasını yazdı.

Odatv'de yer alan habere göre, kitabın ilgili bölümü şu şekilde:

AA’nın İstanbul’daki 31 bin 186 sandığı, sandık başında izleyen muhabiri yoktu. Kamuoyuna “saha” denilen AKP Seçim Koordinasyon Merkezi’ydi.

AK Parti hükümeti, 2014 seçimlerinde, seçim sonuçlarının artık Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından terör örgütü sayılmış olan Fethullah Gülen Cemaatinin uzantısı sayılan Cihan Haber Ajansı (CHA) tarafından değil, sadece AA tarafından yayınlanmasını öngörmüştü.

AKP açısından 194 390 sandıkta anında sonuç alabilecek tek organize yapı vardı: AKP müşahitleri.

Sandıklarda görevli müşahitler sorumlu oldukları sandıktaki verileri anında SAS sistemine işliyor ve SAS sistemi sandık müşahitlerinden gelen verileri bir ucuyla özel olarak Beştepe’ye kurulan bir ekrana yansıyordu.

Bu veriler eş zamanlı AA veri tabanına işleniyordu. Yalnız bu noktada asıl manipülasyon devreye giriyor.

Sistemde çalışan bir algoritma gelen verileri sandık bazında ayırabildiği için önceliği veri tabanında AKP’ye yakın olduğu bilinen sandıklardaki verileri öne alarak işliyordu.

Örneğin 24 Haziran 2018 seçimlerinde sandıklar açılır açılmaz AKP oyları yüzde 60 olarak gösterildi.

“Anlaşılmaz olan bir başka şey var ki bu hakikaten nasıl bir manipülasyonla karşı karşıya kaldığımızın göstergesidir.

YSK, İstanbul verisini gece 23:00’a kadar bizimle paylaşmadı.

Bakın Ankara’da 12 bin küsur sandık var, İzmir’de de 10 bin civarı bir sandık var. YSK sandıklar açıldığı andan itibaren belli bir istikrarla bu illerdeki sonuç verilerini bizimle paylaşıyor.

23.00 itibariyle iki ilde de %30’dan fazlası belki %35’i açılmışken.

İstanbul’da o ana kadar sadece 63 sandık verisi yollandı.

Oysa ne olması gerek? %30 oranında ilerliyorsa data 10.000 sandık verisi olması lazım.

“YSK’YA DA DUR DEMİŞLER”

“12’ye doğru bi oralara çıkmaya başlamış. Ama çok yavaş yani.

Yani bu da şunu gösteriyor ki YSK’ya da dur demişler. Bunun sebebi ne peki?

Diyorlar ki dört oy sayıldı. İş geç bitti. Kardeşim iş geç bitti de Ankara’da da İzmir’de de dört oy sayılmadı mı? Ve bu iki şehrin de coğrafi şartları İstanbul’dan zordur.

Şöyle bak, İstanbul daha küçük bir yer, daha rahat ulaşılabilecek bir yer. İmkanları daha güçlü bir yer. Ve şöyle düşünün: İstanbul’un 31.186 sandığı var.

Yani bunların 3 katı fazla sandığı var. Bu verilerin bunların üç katı olması gerekirken…

Burada da şu akla geliyor. Diyorsun ki kaybedildiğini görünce bekle dedi birileri bunlar da beklediler kaybedildiğini görünce.”