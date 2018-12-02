300 milyon lira zarar eden ÇAYKUR'da genel müdür krizi

Zararı 300 milyon liraya yaklaştığı belirtilen ÇAYKUR’a genel müdürü dayanmıyor. 1 yılda 3 kez Genel Müdür değiştiren ÇAYKUR’un son Genel Müdürü Ekrem Yüce de, Sakarya’dan AKP Belediye Başkanlığı’na aday olunca, zarardaki kurum yine başsız kaldı.

ÇAYKUR'un eski Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, 7 yıl görev yaptığı Kurum'dan, Nisan ayında istifa etmişti. Sütlüoğlu'nun yerine de, Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Alim vekaleten atanmıştı. Alim'in koltuktaki ömrü de kısa sürdü ve 6 ay sonra görevinden alındı.

Alim'in yerine bu kez, eskiden de Kurum'da Genel Müdürlük yapan, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Başkanı Ekrem Yüce atandı. 65 yaşına basan Yüce'nin ÇAYKUR koltuğundaki ömrü sadece 2 ay oldu.

Yüce, Ekim'de geldiği makamdan, Sakarya adaylığı nedeniyle istifa etti.

SAYIŞTAY'DAN RAPOR

Sözcü'nün haberine göre ÇAYKUR, son dönemdeki zararlarıyla adından söz ettirmişti. 2017 yılında 131 milyon lira kâr öngören kurum, 268 milyon lira zarara uğramıştı.

Sayıştay’ın Çaykur Raporu’nda ise, kuruluşun kara geçmesi için, şu öneriler dile getirilmişti:

“Kuruluşun kârlı ve verimli bir yapıya kavuşması için, sorunların bir bütün halinde ele alınarak; satışların artırılması ve stok yükünün azaltılması, yaş çay yaprağı maliyetlerinin düşürülmesi, pazarlama ve satış maliyetlerinin gözden geçirilmesi, ayrıca nakit ve fon akışına önem verilerek finansman ihtiyacının azaltılması için çaba gösterilmesi gerekmektedir.”