'30 yıllık pilot olarak THK'ye güvenmiyorum' diyen bakanın 'ehliyeti' nereden aldığı belli oldu

'Türk Hava Kurumu’nun uçuşa elverişlilik sertifikalarına 30 yıllık pilot olarak ben de güvenmiyorum' diyen Bakan Bekir Pakdemirli'nin uçak sürmek için ehliyet anlamına gelen özel pilot lisansını THK’dan aldığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin “Türk Hava Kurumu’nun (THK) uçuşa elverişlilik sertifikalarına 30 yıllık pilot olarak ben de güvenmiyorum” açıklaması dikkat çekmişti.

Odatv'de yer alan habere göre, Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçaklarının aldığı bu sertifika, Pakdemirli’nin sözlerinin ardından yolcu uçaklarının güvensiz olabileceği ihtimalini doğurdu.

Öte yandan Bakan Bekir Pakdemirli’nin yanı sıra babası Ekrem Pakdemirli ve kız kardeşi Betül Pakdemirli ile birlikte özel pilot lisansı (PPL) bulunuyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde PPL alma şartları için, “Hususi pilot lisansı almak için Genel Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilmiş bir uçuş eğitim organizasyonunda veya tescilli kuruluşta en az 45 saatlik uçuş süresinin tamamlanmış olması gerekir. Uçuş Eğitimi Maksimum koltuk sayısı 4 kişiyi geçmeyecek tek motorlu uçaklarla yapılır. Uçuş yetkisi için adayın ilave olarak en az 5 saat gece uçuş süresi bulunmalıdır. Eğitim sonunda yapılacak olan kontrol uçuşundan başarılı olmalıdır” bilgisi veriliyor.

İşin ilginç yanı, Türk Hava Kurumu ile kavga halinde olan Bakan Pakdemirli ve ailesi, uçak sürmek için ehliyet anlamına gelen özel pilot lisansını da THK’dan aldı.