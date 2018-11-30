30 yıllık hastane bir gecede boşaltıldı: Çalışanlar tazminatlarını alamıyor

İstanbul Mahmutbey’de bulunan 30 yıllık dev hastane birkaç gün içinde boşaltıldı. İzne çıkarılan personel geldiklerinde hastaneyi boşaltılmış buldu. Hastane binasındaki tüm cihazların götürüldüğü anlaşıldı. Hastane işçileri ve doktorlar tazminatlarını alamadıklarını belirtirken, ortaklar arasında sorun çıktığı belirtiliyor.

İstanbul Mahmutbey’de bulunan Akgün TEM Hastanesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. 1990 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bölgenin en büyük hastanelerinden biri olan hastane 4 yıl önce el değiştirdi.

Hastanede birkaç ay önce mali sıkıntı baş göstermeye başladı. 180 kadar personele maaşlar ödenemedi. Hastane yönetimi, yaşanan sıkıntının geçici olduğunu belirtirken, personel ise izne çıkarıldı.

BİNADAKİ CİHAZLAR GÖTÜRÜLDÜ

Ancak, son bir iki gün içinde hastaneye giden çalışanlar hastane binasının tamamen boşaltıldığını fark etti. Hastanede bulunan cihazların tamamının taşındığı tespit edildi.

Hastane personelinin ortalama 10-15 yıllık çalışanlar olduğunu belirten Av. Erkan Kılıç, “İşçilerin ortalama alacağı 100 bin TL seviyesinde. Doktorların ise 200-300 bin TL arasında değişen tutarlarda alacağı var. Gerekli yasal girişimleri yaptık; ancak tahsil imkânının olup olmadığı belirsiz” dedi.

Dört yıl önce el değiştiren hastanede ortaklar arasında da sorun çıktığı belirtiliyor. Küçük hissedarlar, mal kaçırıldığı iddiasında.