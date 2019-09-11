30 yaşındaki doktor, nöbette intihar etti

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi'nde görevli olan Dr. E.B, hastanedeki odasında ölü bulundu. 30 yaşındaki doktorun intihar ettiği öğrenildi.

İntihar, Erzurum Atatürk Üniversitesi içerisinde bulunan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi.

Dr. E.B.’nin (30), gece nöbetçi olarak kaldığı hastane odasında yüksek dozda ilaç alarak intihar ettiği ileri sürüldü. Sabah saatlerinde nöbetçi hekim odasında çalışanlar tarafından bulunan E.B’nin hayatının kaybettiği belirlendi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPTI

Atatürk Üniversitesi yönetimi tarafından yapılan basın açıklamasında “Üniversitemiz Tıp Fakültesi hekimlerinden Araştırma Görevlisi Dr. E.B’nin bu gece saatlerinde yüksek dozda ilaç almak suretiyle intihar ettiği savcılık tarafından yapılan ilk incelemeler neticesinde tespit edilmiş, kesin sonucun yapılan otopsinin ardından açıklanacağı bildirilmiştir. Bu gece saatlerinde Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesi genel cerrahi servisinde nöbetçi olan E.B sabah saatlerinde nöbetçi hekim odasında çalışanlar tarafından ölü olarak bulunmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın üzerinden bir intihar notu çıktığı bilgisi savcılık tarafından paylaşılmıştır. Atatürk Üniversitesi ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarına baş sağlığı dileriz.” denildi.