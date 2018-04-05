30 uluslararası anlaşma jet hızıyla Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulu'nda dünden bu yana tartışmaya konu olan, AKP'nin 'muhalefetin sesini kısacak' önerisi kabul edildi.

TBMM genel kurulu saat 14.00'te başladı. Dün verilen öneri de uluslararası sözleşmelerde 20 dakika olan konuşma sürelerini beş dakikaya ve on dakikalık konuşma süresini üç dakikaya indirilmesi öngörülüyordu.

AKP grup önerisi sırasında CHP ve HDP usul tartışması açılmasını istedi.

Usul tartışmasında da önerinin içtüzüğe aykırı olduğu muhalefet partileri tarafından dile getirildi.

CHP VE HDP SALONU TERK ETTİ

Usul tartışmasından sonra CHP ve HDP Genel Kurul salonunu terk etti.

Öneri, AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi.

30 ULUSLARARASI ANLAŞMA JET HIZIYLA GEÇTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 30 uluslararası anlaşmanın görüşmesi öncesinde AKP grubu, her parti için teklifin tümü üzerindeki konuşmaların 5, maddelerdeki konuşmaların ise 3 dakikayla sınırlandırılması için önerge verdi.

Önergenin AKP'nin oylarıyla kabul edilmesinin ardından CHP ve HDP, TBMM'yi terk etti.

İki parti grubunun katılmadığı görüşmelerde AKP ve MHP kanadından tek bir milletvekili tasarı üzerinde konuşmadı. Böylelikle, 30 uluslararası anlaşma tasarısı 2.5 saat olmadan kabul edilerek yasalaştı.