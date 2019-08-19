30 baro kayyumlara tepki gösterdi

30 baro ortak bir açıklama ile Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine yapılan kayyum atamalarına tepki gösterdi. Açıklamada, 'bu hukuk dışı uygulamayı kabul etmiyoruz' denildi.

Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine yapılan kayyum atamalarına barolardan da tepki geldi.

30 baro yaptıkları ortak açıklama ile kayyumlara tepki gösterdi. Açıklamada, ''bu hukuk dışı uygulamayı kabul etmiyoruz'' denildi.

'HUKUKSUZLUKLAR BİR KEZ DAHA UYGULAMAYA KONULMUŞTUR'

29 baronun ortak açıklamasında, ''Türkiye bir kez daha hukuksuz bir sabaha uyandı. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş belediye başkanları görevden alınarak, yerlerine bu illerin valileri kayyum olarak atanmıştır. İçişleri Bakanlığının verilerine göre 418 kişi de gözaltına alınmış, aynı zamanda internete ve sosyal medyaya erişim de kısıtlanmıştır. Darbe sonrası yaşadığımız hukuksuzluklar, bir kez daha uygulamaya konulmuştur'' denildi.

'YARGI AĞIR BİR DARBE ALMIŞTIR'

31 Mart seçimleri öncesindeki ''seçilirlerse kayyum atarız'' tehdidinin gerçekleştiğinin belirtildiği açıklama şöyle devam ediyor; ''31 Mart 2019 seçimleri arifesinde, 'seçilirlerse kayyum atarız' tehdidi hayata geçirildi. YSK tarafından adaylıkları onaylanarak seçilen üç belediye başkanının, daha beş ay geçmeden devam eden ve henüz kesinleşmeyen soruşturma ve davalar gerekçe gösterilerek bir “idari karar” ile görevlerinden uzaklaştırılmaları, idarenin yargı üzerindeki vesayetini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu uygulama ile Türkiye’nin idari yapısının yanı sıra, yargısı da ağır bir darbe daha almıştır.''

'BELEDİYE BAŞKANLARININ DERHAL GÖREVLERİNE İADESİNİ TALEP EDİYORUZ'

Ayrıca açıklamada, ''Bizler; barış içinde bir arada yaşama fikrini, demokratik hukuk devleti idealine olan inancı da tümden ortadan kaldıran bu hukuk dışı uygulamayı kabul etmiyoruz'' denilirken görevlerinden alınan belediye başkanlarının görevlerine iadeleri talep edildi.

Açıklamaya imza atan barolar ise şöyle: Adana Barosu Başkanlığı, Adıyaman Barosu Başkanlığı, Ağrı Barosu Başkanlığı, Ankara Barosu Başkanlığı, Antalya Barosu Başkanlığı, Artvin Barosu Başkanlığı, Aydın Barosu Başkanlığı, Batman Barosu Başkanlığı, Bingöl Barosu Başkanlığı, Bitlis Barosu Başkanlığı, Bursa Barosu Başkanlığı, Denizli Barosu Başkanlığı, Diyarbakır Barosu Başkanlığı, Düzce Barosu Başkanlığı, Gaziantep Barosu Başkanlığı, Hakkari Barosu Başkanlığı, Hatay Barosu Başkanlığı, İstanbul Barosu Başkanlığı, İzmir Barosu Başkanlığı, Kars-Ardahan Bölge Barosu Başkanlığı, Mardin Barosu Başkanlığı, Mersin Barosu Başkanlığı, Muş Barosu Başkanlığı, Siirt Barosu Başkanlığı, Şanlıurfa Barosu Başkanlığı, Şırnak Barosu Başkanlığı, Tekirdağ Barosu Başkanlığı, Tunceli Barosu Başkanlığı, Van Barosu Başkanlığı, Yalova Barosu Başkanlığı.