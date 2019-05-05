3 milyona yakın genç ne okuyor ne de çalışıyor

Türkiye'de 15-24 yaş arasında 12 milyon 725 bin kişi bulunurken bu nüfusun 2 milyon 976 bini ise ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor.

İşsizlik, geçen günlerde yüzde 14.7 ile son on yılın rekorunu kırdı. 15-24 yaş arasındaki gençlerde ise bu yüzde 26.7’ye kadar tırmanıyor. Ne eğitimde, ne de bir işte çalışan 15-24 yaş arası gençlerin oranı ise yüzde 25.5 olarak hesaplandı.

Birgün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre; 15-24 yaş arasında 12 milyon 725 bin kişi bulunuyor. Bu nüfusun 5 milyon 62 bini eğitimde, 2 milyon 366 bini istihdamda, 2 milyon 976 bini ise ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Liselerdeki okullaşma oranlarına bakıldığında ise zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasına rağmen neredeyse her beş gençten birinin liseye gitmediği hesaplandı. Çocukların ne eğitim ne de istihdamda herhangi bir şekilde yer almaması ise eğitimciler açısından merak konusu.

OKULA GİTME ORANINDA DÜŞÜŞ

Konuya ilişkin konuşan eğitim uzmanı Ali Taştan, okullaşma oranındaki düşüşlere dikkat çekti.

Bu çocukların nerede olduğuna dair bir açıklama yapılması gerektiğini belirten Taştan, “Milli Eğitim Bakanlığı’na sorulduğunda 6287 sayılı Kanun gereği zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmıştır. Eğitim öğretim çağına gelmiş tüm bireyler eğitim öğretim kurumlarında kayıt altındadır’ şeklinde cevap veriyor. Bu çocuklar kayıt altında ise liselerdeki okullaşma oranı neden yüzde 83.5? 4+4+4’ten sonra çocuklarımızı evden okula ulaştırmakta zorlanıyoruz. Bakan yapay zekadan, bilişim teknolojilerinden ya da FATİH projesinden bahsediyor ancak çocuklarımız okula gitmiyor. İlkokulda on öğrenciden biri, lisede beş öğrenciden biri okula gitmiyor. Özellikle 15-19 yaş çağına baktığımızda çocuklar bu sistemle en erken 18 yaşında mezun oluyor. Bir milyon 50 bin civarında çocuk ne eğitimde, ne de istihdamda. Bunların da yaklaşık 1 milyonu lisede olması gereken çocuklardır” diye konuştu.

'SINIFTA KALMIŞ DURUMDAYIZ'

Okula giden öğrencilerden bazılarının da 20 günün üzerinde devamsızlığı olduğunu kaydeden Taştan, bu çocukların senede en az bir ay okula gitmediğine dikkat çekti. "Öğrencileri okula kavuşturmamız gerektiğini" vurgulayan Taştan, sözlerini şöyle noktaladı:

“Biz bunu Milli Eğitim Bakanı’na sorduğumuzda tatmin edici bir cevap alamadık. Bakanlık yetkilileri de açıklayıcı bir bilgi veremediler. Öğrencilerin devamsızlık durumları da mevcut. Yirmi günün üzerinde devamsızlığı bulunan birçok çocuk var. Çocuklardan bazıları en az bir ay okullarına gidememiş durumda. Yirmi gün ve üzerinde devamsızlık yapan öğrencilerin sayısı 1 milyon 800 binin üzerine çıkmış durumda. 1 milyon 800 bin öğrenci burada var, 1 milyon 600 bin öğrenci de okullaşamamıştır. Biz çocuklarımızı önce okula ulaştırmalıyız, ondan sonra da diğer tedbirleri almalıyız. Bu konuda ciddi anlamda sınıfta kalmış durumdayız. Neredeyse bir ülkedeki vatandaşların sayısı kadar olabilecek çoğunlukta öğrenciyi biz okula kavuşturamıyoruz.”