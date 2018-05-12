'3. köprüyü Erdoğan yaptı, 4. köprüyü de İnce yapar'

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 'Herkesin bir çılgın projesi var. Üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de İnce yapar' dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaptığı konuşmada "Herkesin bir çılgın projesi var. 50 sene önce Demirel yaptı birinci köprüyü. İkinci köprüyü Özal yaptı. Üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de İnce yapar. Kolay iş bunlar. Zor olan huzur getirmek huzur" ifadelerini kullandı.

Dinar'da düzenlenen programa katılan Muharrem İnce, Cumhuriyet Meydanı'ndaki parti otobüsünden kalabalığa seslendi.

DHA'nın haberine göre, Muharrem İnce, 1977'de Ecevit'in Karaoğlan olduğu günlere benzer bir rüzgar estiğini ileri sürdüğü konuşmasında şöyle dedi:

"Traktörü kim yanaştırabilir? Köylü çocuğundan başka biri traktörü yanaştırabilir mi? Muharrem İnce traktörü geri geri yanaştırabilir. 'Tezek' desinler, 'çöp' desinler. Cevap vermeyeceğim. Çünkü testinin içinde ne varsa, ağzından o dökülür. Hiç cevap vermeyeceğim, gerek yok buna. Çocuklarımızın okullarının iyi olması, nitelikli olması için, onları geleceği için çalışacağım. Çocuklarımızın iş bulması için, aş bulması için çalışacağım. Millete yalan söylemek yok. Ne milleti kandıracağım, ne de millet beni kandıracak. Ne FETÖ beni kandıracak. Ne de ben milleti kandıracağım. Bunu başarabiliriz. Umutlarınızı tazeleyin. Umutlarınızı yeşertin. Tıpkı 1977'de Ecevit'in Karaoğlan olduğu günler var ya, böyle bir rüzgar esiyor. Aynen öyle bir rüzgar esiyor."

'81 MİLYON BİRBİRİNİ KUCAKLASA FRANSA KURAN'A LAF EDEBİLİR Mİ?'

Aday olduğu gün parti rozetini çıkardığını kaydeden İnce, "Dedim ki; 'Ben sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı değil, 81 milyonun cumhurbaşkanı adayıyım.' Herkesin Cumhurbaşkanı olacağım. Türkiye'nin onurlu bir dış politikası olacak. Dış politikada başı dik bir politikası olacak. Türkiye'de 81 milyon birbirini kucaklasa, bir olsa, Fransa, Kuran'ı Kerim'e laf atabilir mi? Ama şimdi ediyor. Niye? Zayıf ülke görüntüsünde. Sen Esad'la kavga ediyorsun. 3.5 milyon Suriyeli Türkiye'de, 35 milyar dolar para harcıyorsun. Ama köylüye geldi mi, yok. Çiftçiye geldi mi yok" dedi.

'DÖRDÜNCÜ KÖPRÜYÜ DE İNCE YAPAR'

Eliyle Rabia işareti yaparak konuşmasını sürdüren Muharrem İnce, şöyle konuştu:

"Elini Rabia işareti yaparak böyle geziyordu. Artık 5 yapması gerek. Çünkü dolar 5 oldu. Mazot gitti. Mazot 6 lira. Bunların hepsini halledebiliriz. Biz büyük ülkeyiz. İki şey konusunda sizlere söz veriyorum. Bir terörle mücadele, iki yolsuzluklarla mücadele. Size köylü çocuğunun namusuyla söz veriyorum. Bu milli davaları sonuna kadar takip edeceğiz. Kararlı, etkin, başı dik bir dış politikamız olacak. Yıl 1923, Cumhuriyet yeni kurulmuş. 1926 Atatürk Alpullu Şeker Fabrikası'nı kurdu. Atatürk bu fabrikayı keyif için mi kurdu? Yani çayın yanında keyif mi yapalım? Hayır, hayır, değil. O ne biliyor musunuz? O ilaç, ilaç. Çünkü en önemli sorun 1926'da ishal. Çocuklar ishalden ölüyor. Çocuklara şekerli su veriyorlar. Şeker fabrikası onun için kuruldu. Şeker pancarı üreticisi bitti. Buğday üreticisi bitti. Çay üreticisi bitti. Fındık üreticisi bitti. Üreten her şeye düşman oldular. Yaptıkları şey ne biliyor musun? Tek şey AVM. Tek işleri alışveriş merkezi yapmak ve gariban çocukları 16 saat orada çalışıyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı sözde. 1 Mayıs'ta AVM'ler açık, işçiler çalışıyor. Herkesin bir çılgın projesi var. 50 sene önce Demirel yaptı birinci köprüyü. İkinci köprüyü Özal yaptı. Üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de İnce yapar. Kolay iş bunlar. Zor olan huzur getirmek huzur. Ben zora talibim. Bu memlekete huzur getireceğim. Ben buna talibim."

'TELEFONLARI YAPAMIYORUZ, GAVURLARDAN ALIYORUZ'

Dinar ilçesindeki programının ardından Denizli'ye geçen İnce önce Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Muharrem İnce, burada CHP'li belediyenin yaptırdığı güneş enerji santralının açılışını yaptı, ardından da halka hitap etti. Bütün vatandaşların sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapmalarını isteyen İnce, "Elinizdeki telefonları Türkiye yapamıyor, hepsini gavurlardan alıyoruz halk tabiriyle. Amacımız çocuklarımıza o telefonu yaptırmak. O pislik desin, ben telefon diyeceğim, o çöplük diyecek, ben gelecek diyeceğim, o çöplük desin, ben uzay diyeceğim. Onun projesi kanal kazmak olsun. Benim projem huzur. Barışacağız, barış gelecek. Türkiye bunu iyi okuyamazsa 100 yıl fakir kalır. Endüstri 4.0'ı yapmamız için bize enerji lazım. Enerjiyi de nereden bulacağız, yenilebilir enerji kaynaklarından. İşte tam istediğim belediye başkanı" diye konuştu.

'BEN NASIL GARİBAN KALDIM, O NASIL ZENGİN OLDU, ANLAYAMADIM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "gariban" dediğini hatırlatan İnce şunları söyledi:

"Bana 'gariban cumhurbaşkanı adayı' dedi. 16 sene birlikte milletvekilliği yaptık. O başbakandı. Başbakanla milletvekilliği arasında çok fazla maaş farkı yok. Aynı maaşı aldık. Ben nasıl gariban kaldım, o nasıl zengin oldu anlayamadım ki. Ben onlardan daha zenginim, hukuk devletine, özgürlüklere inanıyorum. İnsanlar arasında Alevi, Sünni ayrımı yapmam, defterimde o yazmaz. Ülkemin bütün insanlarını kucaklıyorum. Şiirleri gönülden okuyorum. Yani mal varlığımız ona göre gariban olabilir, ama benim gönlüm ona göre çok zengin."

'MADEM EKONOMİ İYİ, NEDEN ENFLASYON YÜZDE 11'

Konuşmasına "Ekonomik iyi mi kötü mü" diye sorarak devam eden Muharrem İnce, "Şimdi madem ekonomi iyi, neden gelişmiş ülkelerde enflasyon yüzde 3 iken, bizde yüzde 11? Cari açık bizde niye yüzde 51? Neden gençlerin yüzde 20'si işsiz? Ortada bir sorun var. Ben bunu Kemal Sunal filmlerine benzetiyorum. İki hasta var ve doktora gidiyorlar tahlil sonuçları karışıyor. Türkiye'nin tahlil sonuçları da başka bir ülkeyle karışmış. Batıyoruz beyler bayanlar, batıyoruz. Buradan nasıl çıkacağız? Medyaya güveniyor musun, hayatta güvenmiyorum. Bir kadınlara, bir de gençlere güveniyorum. Bu iktidarı kadınlarla ve gençlerle değiştireceğiz. Önce hukuk devleti, bağımsız mahkemelere herkes inanacak. Mahkemeler bağımsızdır" diye konuştu.

'TAYYİP ERDOĞAN'I YARGILAMAK BENİM İŞİM DEĞİL'

Kendisine "Tayyip Erdoğan'ı yargılayacak mısın" diye sorduklarını belirten Muharrem İnce, "Hayır. O benim işim değil. O mahkemelerin işi. Sen onu yargılarsın, ondan sonrakiler seni. Devletler intikamla yönetilmez. Birinci sınıf hakimler var, onlar arasından kurayla seçerim yüksek yargıyı. Yüksek hakimlere derim ki; Çay toplamaya gitme. Düğmeni ilikleme, adam gibi görevini yap derim onlara. Cumhurbaşkanı olduğumda, yüksek yargının toplantısına gittiğimde, yargıçlar ayağa kalkmayacaklar. Kalkmamalı. Onlar yüksek yargıçlar. Günü geldiğinde beni de yargılamalı, Tayyip Erdoğan'ı da yargılamalı. Öyle olursa memleket düzelir" dedi.