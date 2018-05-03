3 kişinin Cumhurbaşkanı adaylığı için imza toplama başvurusu reddedildi

YSK Başkanı Sadi Güven, 'Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplama başvurusunda bulunan 7 adaydan 3'ünün başvurusu belge eksikliği nedeniyle kabul edilmedi' dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran Necdet Can, Selami Karagöz ve Bülent Gürkut'un bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamadıklarından dolayı başvurularının reddedildiğini açıkladı.

Güven, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Vecdet Öz'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplama başvurularını ise kabul ettiklerini duyurdu.

Güven, "Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Vecdet Öz'ün başvuruları incelendi, belgelerinde eksiklik olmadığı için kabul edildi ve sisteme kaydedildi. Her şey hazır. Seçmenler tarafından yarından itibaren imza verilebilir" dedi.

Bu kapsamda 4 partinin genel başkanları 4-9 Mayıs tarihlerinde 100 bin imza toplamak için yarışacak.

