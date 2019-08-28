3 işçinin yaşamını yitirdiği kaçak kömür ocağının sahibi tahliye oldu

Zonguldak’ta kaçak olarak işletilen ve 2018'de yaşanan patlamada 3 işçinin yaşamını yitirdiği kömür ocağının sahibi ikinci duruşmada tahliye edildi.

Zonguldak Kilimli'de ruhsatsız işletilen kaçak kömür ocağında 3 işçinin ölümüyle sonuçlanan metan gazı patlamasının ardından tutuklanan ocak sahibi İsmail Aygün, ikinci duruşmada tahliye edildi.

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen ikinci duruşmaya katılan 27 yaşındaki tutuklu sanık Aygün, ocağın ruhsatsız olduğunu bilmediğini iddia ederek ve olaydan 3 ay önce rahatsızlığı nedeniyle ölen babasının hayattayken maden ocağını üzerine yaptığını söyledi.

Aygün’ün avukatları da olayın ardından hayatlarını kaybeden tüm madencilerin zararlarının karşılandığını ve müvekkillerinin babasından kalan ocakla ilgilenmediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, dosyadaki tüm delillerin toplanması ve hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verilmesine hükmetti.

Çamlık Mahallesi’nde 21 Kasım 2018’de meydana gelen patlamanın ardından, işçiler Evren Cinemre (38), Adem Elibaş (50), Uğur Göktaş (29), Kenan Çavuş (36) ve Hasan Gençtürk (27) ocakta mahsur kalarak karbonmonoksit gazından zehirlenmişti. Cinemre ve Elibaş'ın ağır yaralı olarak çıkarıldığı ocaktan Göktaş, Çavuş ve Gençtürk’ün ise cansız bedenleri çıkarılmıştı.