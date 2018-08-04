3. Havalimanı'ndaki göçük, örtbas edilmeye mi çalışılıyor?

Sosyal medyada yayılan 3. Havalimanı'nda oluşan devasa çukur gündeme otururken çelişkili açıklamalar geldi. soL'a konuşan bir havalimanı işçisi, sorumlu şirketin göçük olayını saklamaya çalıştığını belirtti.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir fotoğraf, 3. Havalimanı apronunda büyük bir göçük gerçekleştiğini gösterdi. Firma ise olayın bir göçük olmadığını ve çukurun bilinçli olarak açıldığı yönünde bir açıklama yaptı. Havalimanında çalışan yurttaşların iddiaları ise yaşanan olayın gerçekten bir göçük olduğu ve firmanın olayın üstünü kapatmaya çalıştığı yönünde.

METRO İNŞAATI MI, KAZA MI?

soL'a konuşan bir havalimanı işçisi, oluşan kazanın bir göçük olduğunu ve İGA'nın bunu örtbas etmeye çalıştığını belirtti. Oluşan büyük çukurun Terminal ile Pier 2 bölgeleri arasında olduğunu belirten havalimanı işçisi, bu alana daha önce de günlerce dolgu toprak taşınarak dolgu yapıldığını, silindirlerle toprağın sıkıştırılmaya çalışıldığını belirtti.

Pier 2 bölgesinin hemen yanındaki Terminal 1-9 bölgesine gidecek olan inşaat halindeki yolun yapım çalışmaları sırasında çöktüğünü belirten yurttaşlar aynı zamanda bu yolun işçiler tarafından sıkça kullanıldığını dile getirdi.

'İGA ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYOR'

Havayolu inşaatı çalışanları, bilinçli olarak açılan çukurlarda dozer kepçelerinin tırnak izi olması gerektiğini, ancak paylaşılan görsellerde böyle izler bulunmadığını belirtirken oluşan devasa çukurun bir göçük olduğuna işaret etti.

Kokpit.aero'nun haberine göre, İGA olaya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Proje kapsamında Havalimanı Terminal İstasyonu M9 makas yapısı imalatının programına uygun olarak tamamlanabilmesi için mevcut şafta ilave olarak ikinci geçici ulaşım şaftı apronda açıldı. Gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra ulaşın şaftı kapatılacak”.

Olay yerinden paylaşılan fotoğraflar ise işçilerin iddialarını destekliyor.