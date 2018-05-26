3. havalimanında yolcu vergisi 20 avro

Yeni Havalimanı için işletmeci şirket İGA, havayolu şirketlerine terminal ve yolcu hizmetlerini kapsayan vergi için yazı göndermeye başladı. Yazıya göre dış hatlarda yolcu vergisi 20 avro olacak.

Açılışı 29 Ekim’de planlanan İstanbul Yeni Havalimanı için işletmeci şirket İGA, havayolu şirketlerine terminal ve yolcu hizmetlerini kapsayan vergi için yazı göndermeye başladı.

Kokpit.aero’ya ulaşan yazıda normalde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 15 dolar olan verginin avroya çevrildiği ve 20 avro olarak belirlendiği dikkat çekti.

'FİYATLAR DÜŞECEK' DENİLMİŞTİ

Bu rakamla birlikte yolcu hizmet bedelindeki artış yüzde 60 olacak.

Geçtiğimiz günlerde THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 3. havalimanında bilet fiyatlarının düşeceğini iddia etmişti.

'ŞARTNAME GEREĞİ'

Yazıda, “29.10.2018 tarihinde açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’mızda yurt dışına gidecek yolculardan İstanbul Yeni Havalimanı İhale Şartnamesi gereği beher yolcu başına 20.00 Euro yolcu hizmet ücreti alınacaktır. Diğer (iç hat, dış-iç, transit-transfer) yolcu hizmet ücretleri halen Atatürk Havalimanı’nda uygulanan ücretlerle aynı olacaktır” dendi.

Halen dış hatlar için yolcu hizmet bedeli, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 15 dolar, Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Muğla Dalaman’da 15 avro olarak uygulanıyor. Rakamlar Zafer Havalimanı’nda 10, Gazipaşa’da 12, Zonguldak Çaycuma’da ise 5 avro.

ŞARTNAMEDE NE VAR

Havayolu şirketleri ise bu duruma itiraz etti. Uzmanlar, “3. havalimanı şartnamesinde devletin belirlediği yolcu garantisinde eğer verilen rakama ulaşılamadıysa ödenecek rakam yolcu başına 20 avro. Yüzde 60 artış, tüm havayollarının maliyetlerini yükseltecek ve İstanbul’un cazibesine önemli bir darbe vuracaktır” dedi.

İGA yetkilileri ise ihale öncesinde 20 avronun Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından belirlendiğine dikkat çekti. 2013'te alınan 20 Euro kararı ile ihaleye çıkıldığı belirtildi.

İŞTE O YAZI

Mektubun üst tarafındaki bölüm, gönderilen şirket bilgilerinin yer alması nedeniyle kapatılmıştır.