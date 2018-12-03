3. Havalimanı'nda ölen işçi sayısı 22 kişi birden yükseldi

Üçüncü havalimanı inşaatında ölen işçi sayısı resmi rakamlara göre 52'ye ulaştı. Son olarak Ulaştıma Bakanı Cahit Turhan tarafından bu rakam 30 olarak açıklanmıştı.

CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker’in Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapmış olduğu bilgi edinme başvurusuna verilen yanıtlara göre, İstanbul Havalimanı adı verilen üçüncü havalimanı inşaatında en az 52 işçi iş cinayetlerinin kurbanı oldu.

Ali Şeker tarafından CİMER üzerinden yapılan bilgi edinme başvurusuna, Arnavutköy Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından verilen yanıta göre 2013-2018 yılları arasında Üçüncü Havalimanı inşaatında toplam 52 ölümlü iş kazası yaşandı.

BİR AYDA 20 İŞÇİ Mİ ÖLDÜ? ULAŞTIRMA BAKANI YALAN MI SÖYLEDİ?

Kasım ayı başında yapılan 2019 bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın yapımında 30 işçinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Arnavutköy Sosyal Güvenlik Merkezi'nden Ali Şeker'in başvurusuna verilen yanıtta ise bu rakamın 52 olduğu açıklandı.

CİMER sorularına verilen yanıtı değerlendiren CHP’li Şeker, “Görülüyor ki, bugüne kadar en az 52 işçimiz Üçüncü Havalimanı inşaatında hayatını kaybetti. Yüzlerce işçimiz de yaralanarak sakat kaldı. İktidarı defalarca uyardık. ‘Burada köle düzeni var. İşçiler iş sağlığı ve iş güvenliğinden yoksun bir şekilde çalışmaya zorlanıyor’ dedik. Ancak emeği ve insanı hiçe sayan bu düzen, hem işçilerin hem de bizlerin tüm uyarılarımıza gözlerini kapatıp kulaklarını tıkamayı yayın yasaklarını tercih etti” dedi.

52 ÖLÜMLÜ 'MEGA PROJE'YE PARA CEZASI

Şeker, CİMER başvurusuna Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından verilen yanıta göre, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi unvanlı Üçüncü Havalimanı inşaatına 2’si programlı, 3’ü iş kazası, 17’si şikayet ve ihbarlar neticesinde toplam 22 teftiş yapıldığını; bu teftişler sonucunda 74 yüklenici firmaya toplam 2 milyon 733 bin 379 TL idari para cezası uygulanmasının önerildiğini belirtti. Şeker, “3. Havalimanı’nda resmi verilere göre en az 52 işçi iş cinayeti sonucu hayatını kaybetmişken, işçiler olumsuz çalışma koşullarına karşı köle değiliz diyerek isyan ederken, devletin sadece idari para cezasını yeterli görmesi alenen iş cinayetlerini, emeğin sömürüsünü teşviktir” diye konuştu.

TUTUKLU İŞÇİLERİN DAVASI 5 ARALIK'TA GAZİOSMANPAŞA ADLİYESİ'NDE

Çalışma ve barınma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yaptıkları için eylül ayından beri tutuklu bulunan Üçüncü Havalimanı işçileri 5 Aralık Çarşamba günü Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacaklar.

16 YILLIK AKP İKTİDARINDA 22 BİN İŞÇİ İŞ CİNAYETLERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İSİG verilerine göre sadece ekim ayında 43’ü inşaat işkolunda olmak üzere en az 177 işçi, 2018 yılının ilk on ayında ise en az 1640 işçi, 2017 yılı genelinde ise en az 2006 işçi çalışırken yaşanan iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 16 yıllık AKP iktidarında 22 binin üzerinde işçi, iş cinayetlerinde can verdi.