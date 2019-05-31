Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Kararname ile Diyarbakır ve İzmir'in de aralarında olduğu 20 ilin başsavcısı değiştirildi; Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün, yargı reformu toplantısında yaptığı konuşmada hakim ve savcılara ilk defa "coğrafi teminat" getirileceğini açıklamıştı. Yeni reform paketi ile bir hakim ya da savcının görev yerinin kıdem ve performans kriterleri çerçevesinde kendi isteği dışında değiştirilmeyeceği duyurulmuştu.