28 Şubat'ın 'sivil ayağı'na operasyon

Ahmet Hakan, bugün Hürriyet gazetesinden yayımlanan yazısında Yeni Şafak yazarı, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu'na referans vererek 28 Şubat'ın "sivil ayağı"na yönelik bir operasyon hazırlığı yapıldığını öne sürdü. Ahmet Hakan, operasyonun seçimlerden önce yapılma ihtimalinin çok yüksek olduğuna da işaret etti.

Ahmet Hakan'ın yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde:

28 Şubat döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı görevini yürüten Bülent Orakoğlu, dün Yeni Şafak’ta bir yazı yazdı.

Uzun yazıda daha çok muhalefeti suçlayan siyasal analizler yapılıyordu.

Fakat yazıda geçen iki cümle dikkatimi fazlasıyla çekti.

Gözlerim fal taşı gibi açıldı.

İşte o iki cümle:

- BİRİNCİ CÜMLE: 28 Şubat’ın sivil ayaklarına yapılacağı neredeyse kesinleşmiş operasyon...

- İKİNCİ CÜMLE: 28 Şubat operasyonlarının seçimden önce yapılması bir hayli önemli...

Gözlerim niye mi fal taşı gibi açıldı bu iki cümleyi okuyunca?

Birkaç gün önce bambaşka bir kaynaktan işitmiştim bu fısıltıyı da ondan...

Fısıltı aşağı yukarı şöyleydi:

Seçim öncesi büyük, kapsamlı bir 28 Şubat sivil ayak operasyonu geliyor. Bu öyle bir operasyon olacak ki... Hiç akla gelmeyen isimler bu operasyonda gözaltına alınacak. Gündem sarsılacak. Herkes şaşıracak.

Bunu kulağıma fısıldayanlar hem isimler veriyorlar, hem de “çok kesin, olacak bu iş” diye bastırıyorlardı.

Kendi kendime...

- “Gerçekten de olabilir mi böyle bir şey” demiştim.

- “Hakikaten de var mıdır böyle bir plan” demiştim.

Ve pek de ihtimal vermemiştim.

Bülent Orakoğlu’nun Yeni Şafak’taki dünkü yazısında geçen iki cümleyi okuyunca...

“Galiba var bir şey” demeye başladım.

Dur, bakalım ne olacak?