28 Şubat davasında 21 sanığa müebbet

28 Şubat'a ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da arasında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme aralarında emekli korgeneral Engin Alan'ın da bulunduğu 68 sanık ise beraat etti.

"FETÖ"'den tutuklu eski savcı Mustafa Bilgili tarafından açılan ve beş yıl süren 28 Şubat davasında, mahkeme heyeti kararını verdi. Beş yıl sonra karara bağlanan davada 68 sanık beraat etti, 21 sanığa müebbet verildi.

Sanıklar Çetin Doğan, Çevik Bir, İsmail Hakkı Karadayı’nın aralarında olduğu 21 sanık hakkında ağıraştırılmış müebbet hapis cezası verildi ancak indirim yapılarak müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Sanıkların yaşları gerekçe gösterilerek yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanarak tutuklama yapılmayacağının altı çizildi.

Ersin Yılmaz, Kamuran Orhan, Şevket Turhan hakkında her ne kadar dava açılmış ise de yapılan yargılama sonucunda zaman aşımı dolduğundan 13 yıl hapsine karar verildi.

Doğan Temel, Engin Alan, Metin Yavuz Yalçın, Ümit Şahintürk ve Ertuğrul Gazi Özkürkçü’nün aralarında olduğu toplam 68 hakkında beraat kararı verildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davanın adı 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) alınan bir dizi tedbire dayandırılarak "28 Şubat Davası" olarak belirlenmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat dönemine ilişkin 2011 yılında soruşturma başlattı.

İki yılı aşkın sure yürütülen soruşturma sonucunda, Haziran 2013’te dava açıldı. Emekli orgeneraller Çevik Bir, İsmail Hakkı Karadayı, Çetin Doğan ve Teoman Koman gibi isimlerin sanık olarak yer aldığı davada 103 sanık yargılandı. Dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller ve İçişleri bakanı Meral Akşener, davada mağdur sıfatıyla iddianamede yer aldı. 2013’ün Eylül ayında başlayan dava, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü ve karara bağlandı. Mahkeme, iddianamenin kendisine gelmesi ile birlikte dosya üzerinden yaptığı inceleme ile 75’i tutuklu olan sanıkların 37’sinin tahliyesine karar vermişti.