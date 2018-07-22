28 günlük askerlikte görüş değişiyor: Kaldırma sinyali...

Bedelli askerlikte 28 günlük sürenin kaldırılmasına yönelik ilk sinyaller gelmeye başladı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan haberde, “Maddi, askeri ve bürokratik külfet olduğu için Milli Savunma Bakanlığı da sıcak bakıyor. 28 günün kaldırılması durumunda 1 milyar lira devletin kasasında kalacak" denildi.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu yarın bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı torba yasa teklifini ele alacak. Görüşmelerde bazı değişiklikler yapılması bekleniyor. Bunlardan biri 28 günlük askerlik süresinin kaldırılması. Sürenin kaldırılmasına Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) nasıl baktığı önem taşıyordu. Teklifle ilgili AKP kurmayları ve bakanlık temsilcilerinin bulunduğu bir toplantı yapıldı. MSB yetkilileri, hem askeri hem de bürokrasi açısından 28 günlük sürenin külfet olduğunu belirterek, kaldırılmasına sıcak baktıkları mesajı verdi.

Gerekçesini ise şöyle anlattılar: "Bedelli için 400 bin başvuru olsa bunları en az 7-8 gruba ayırıp zamanlamalarını, planlamalarını yapmak büyük külfet. Çünkü normal askerlik süresi işleyecek. Askere alış, terhis gibi şeylerin yerine getirilmesi gerekecek. Hepsini aynı anda askere almak mümkün değil. Birliklerin kapasite durumuna göre değerlendirme yapılacak. Hem personel hem de bürokratik süre açısından külfet."

