28 günlük askerlik nerede yapılacak?

Başvuru sayısına göre, 28 günlük temel eğitiminin celp dönemlerine paylaştırılarak farklı birliklerde verilmesi gündeme geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) haftaya geçerek yasalaşması beklenen bedelli askerlikten yararlanmak için başvuranların sayısının öncekilere oranla çok daha fazla olacağı belirtiliyor. Bedelli askerlik için başvuranların temel eğitimleri daha önce sadece Burdur'daki askeri birlikte veriliyordu.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen AHaber'in haberine göre, Yeni düzenlemeden yararlanacakların sayısının fazla olabileceği göz önünde bulundurularak 28 günlük temel eğitimlerin farklı illerde de verilebileceği bildirildi. AKP kaynakları, Milli Savunma Bakanlığı'nın uygulama yönetmeliğiyle netleşecek bu yeniliklerle, hem yığılmaların önleneceğini hem de uygulamadan yararlanmak isteyenlerin ikâmet ettikleri yerlere daha yakın birliklerde bu süreci geçirmelerinin sağlanmış olacağını söylediler. Aynı kaynaklar, "Ülkenin farklı yerlerinde birçok eğitim birliği var. Bakanlık ve Genelkurmay'ın uygun bulduğu birlikler bunun için görevlendirilebilir" dedi.

İlk kez uygulanacak yurtdışından başvuranların uzaktan eğitimiyle ilgili ayrıntılar da yine bakanlığın uygulama yönetmeliğiyle netlik kazanacak. Yine bedelliden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri için de bir yeniliğe gidilerek, temel askerlik eğitimlerinin tatil dönemlerine kaydırılabileceği belirtiliyor.