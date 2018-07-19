28 gün askerliğin detayları belli oldu

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, bedelli askerlik kapsamında yapılacak 28 günlük askerliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP, bedelli askerlik kapsamında yapılacak 28 günlük askerlik eğitimine ilişkin ilk detayları açıkladı.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, "Bu eğitimi askeri eğitim olarak değil, daha çok teorik eğitim olarak görmek gerekir. Çünkü, askeriyeyi, askerlikten uzak bir şekilde sadece para verilerek geçilen bir aşama olarak görmüyoruz" derken, 28 günlük eğitim sürecinde, askerlere, toplumsal hayat, Türkiye'nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda "yetkin" hocaların dersler vereceğini aktardı.

Bostancı, 1 milyon 324 bin kişinin bedelli kapsamına girdiğini ifade etti. Genellikle kapsama girenlerin üçte bire yakınının başvurduğuna değinen Bostancı, öyle olması durumunda 400 bin civarında müracaat beklediklerini dile getirdi.