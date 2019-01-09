276 CHP'li istifa edip İyi Parti'ye katıldı

Mesin'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 276 kişi, düzenlenen törenle İYİ Parti'ye katıldı...

Mesin'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 276 kişi, düzenlenen törenle İyi Parti'ye katıldı.

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen törene MHP'den istifa edip İyi Parti'ye katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve İyi Parti İl Başkanı Servet Koca katıldı. Törende konuşan Kocamaz, "İnsanlar farklı dünya görüşünde olabilir. İnsanlar farklı inançlarda olabilir ama biz demokrasiyi savunuyorsak, biz insan haklarını savunuyorsak, biz insanların Allah'ın bir emaneti olduğunu düşünüyorsak, herkese eşit mesafede durmak ve herkesi aynı sıcaklıkla kucaklamak mecburiyetinde olduğumuzu da biliyoruz. İnsanların arasına gerek ırki anlamda, gerekse inanç anlamında nifak sokmak isteyen her kim olursa olsun vatan hainidir" ifadelerini kullandı.

Partiye katılımların süreceğini dile getiren İyi Parti İl Başkanı Servek Koca, 276 Cumhuriyet Halk Partili vatandaşın kendilerine katılarak, güçlerine güç verdiğini söyledi.