25 vekile ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de

Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan, Seza Temelli'nin de bulunduğu 25 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 25 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

"Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri", TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

Gelen dosyalar arasında Remziye Tosun ve Berdan Öztürk'ün dört; Kemal Kılıçdaroğlu, Sezai Temelli, Salihe Aydeniz'in üç; Pervin Buldan, Semra Güzel, Barış Atay Mengüllüoğlu, Musa Farisoğulları, Nuram İmir, Fatma Kurtulan, Muazzez Orhan'ın ikişer dosyası bulunuyor.

Son gelen 44 fezleke ile Meclis'e ulaşan dosya sayısı 382 oldu.