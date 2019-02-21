25 asker hakkında gözaltı kararı: Üçü albay, üçü yüzbaşı

Konya merkezli 13 ilde ve Kuzey Kıbrıs'ta, Cemaat'e yönelik düzenlenen operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli 9'u muvazzaf, 25 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Cemaat'in Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları ileri sürülen 3 albay, 3 yüzbaşı, 4 üsteğmen, 2 teğmen, 13 astsubay olmak üzere 9'u muvazzaf 16'sı meslekten ihraç ve 5'i emekli toplam 25 asker hakkında yakalama kararı verildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün Konya merkezli 13 ilde ve Kuzey Kıbrıs'ta bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapmasında şu ana kadar 11 asker gözaltına alındı.