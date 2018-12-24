'25 Aralık darbeye teşebbüs' adı verilen davada karar açıklandı

'25 Aralık darbeye teşebbüs' adı verilen davada 10 sanık 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla Fethullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ve eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanığın yargılandığı davada, mahkeme kararını açıkladı.

"25 Aralık darbeye teşebbüs" adı verilen davada 10 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.